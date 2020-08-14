بلغت تعاملاته 3 ملايين جنيه خلال عام.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "حاصل على دبلوم له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة دمياط ، زوج شقيقته حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة دمياط "متواجد حاليا بإحدى الدول الأجنبية" بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثاني الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة جنيه مصري.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.