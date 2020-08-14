بقيمة مليون جنيه.. ضبط 3 قضايا تهريب خلال يوم عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب بضائع أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – ألواح – سجائر" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (مليون جنيه).

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وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سلاح أبيض، مخالفات سائقين، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، مخالفات، مسطح مائي مخالفات عاملين).

ونجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3014) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (210) حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط قضية "هجرة غير شرعية".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.