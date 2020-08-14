ضبط 37 شخصا لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 37 شخصاً، لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتولت النيابة التحقيق.

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