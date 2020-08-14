بسلاح ومخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين وسط الزراعات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر) بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الإجرامي واختبائهما بإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية - 5 طلقات لذات العيار - مسدس صوت -3 طلقات - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر - 150جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.