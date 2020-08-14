بقيمة 8 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا تزوير في أوراق رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا "تزوير أوراق رسمية واستخدامها – مخالفات مطابع – توظيف أموال" مُتهم فيها عدد (5) أشخاص.. ضُبط فيها نقدياً نحو (31 ألف جنيه مصري) ومستندياً (أكثر من 8 مليون جنيه مصري).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.