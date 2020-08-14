خالف قرار منع التجمعات.. ضبط صاحب قاعة مناسبات لإقامته حفل زفاف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك قاعة أفراح "كائنة بدائرة مركز شرطة منوف"– مقيم بذات الدائرة؛ وذلك لإقامته حفل زفاف داخل القاع بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

كانت أجهزة الأمن بالمنوفية، ألقت القبض على مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف؛ وذلك لإقامة "حفل زفاف" داخل القاعة بحضور (100) شخص تقريباً، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.

وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة بالمخالفة للقرار المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".