بداخلها حشرات.. ضبط 693 طن قمح فاسد داخل شونة في المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1222) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط أمين عهدة شونة للأقماح تابعة لأحد البنوك بدائرة قسم شرطة المنيا (بمحافظة المنيا) لحيازته (693,600 طن "أقماح محلية") لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لتوزيعها على المطاحن بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، كما تبين وجود عجز بمقدار (238,160 طن "أقماح محلية") قام المذكور بالتصرف فيها من خلال بيعها في السوق السوداء لحسابه الشخصي.

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وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مطحن خاص متعاقد مع إحدى الجهات على إنتاج الدقيق البلدي المدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنيا (بمحافظة المنيا) لحيازته (30 طن "أقماح محلية") قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها في الدفاتر للإتجار بها في السوق السوداء بقيمة قدرت (133980 جنيه) .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع - غير مرخص - لإنتاج المواد الغذائية المقرمشات بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (2,500 طن ذرة صفراء – مستلزمات إنتاج – 1800 عبوة سلع غذائية مقرمشات منتج نهائي) مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (60) قضية بإجمالي مضبوطات (1425) عبوة سجائر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.