وزير الداخلية يُحدد شروط الترقية لجميع أفراد هيئة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا جديداً بشأن شروط الترقية لجميع أفراد الشرطة للدرجات الأعلى.
وجاء نص القرار كالتالي: تكون الترقيات للدرجات الأعلى لجميع أفراد هيئة الشرطة بالأقدمية المُطلقة بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا، ويُشترط أن يجتاز المرشح الفرق والاختبارات التدريبية أو التأهيلية المقررة للترقي للدرجات الأعلى.
ويضم القرار إصدار مساعد الوزير لقطاع التدريب بعد أخذ رأى مساعد الوزير لقطاع الأفراد قرار بتنظيم الفرق أو الاختبارات التدريبية لترقيات للدرجات الأعلى وتحديد إجراءات الالتحاق ومدتها وحالات الإعفاء منها.
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