مصر | ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 100 جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول ).

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

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ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله إحدى الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.