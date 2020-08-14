مصر | ضبط 11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة" فاسدة بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة" فاسدة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث التموين القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وبحوزته 11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (11 طن سلع غذائية "لحوم مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1189) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(247) مخالفة السير بدون تراخيص.

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(8) دراجات نارية مخالفة.

(55) مخالفة موقف عشوائى.

(40) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.