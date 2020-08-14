أخبار مصر | التعليم العالي توضح حقيقة إطلاق موقع إلكتروني لمكتب التنسيق على مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم العالي توضح حقيقة إطلاق موقع إلكتروني لمكتب التنسيق على مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن الموقع الرسمى الالكتروني”tansik.egypt.gov.eg” هو المنوط علي تسجيل الرغبات وكذلك تسجيل المواعيد وأماكن اختبارات القدارات للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكليات التي يشترط القبول فيها اجتياز اختبار القدرات، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 8 الي 20 أغسطس.