أخبار مصر | أول رد من "الأوقاف" على وقف عمليات التعقيم والتطهير بالمساجد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من "الأوقاف" على وقف عمليات التعقيم والتطهير بالمساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع إعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدًا استمرار كافة عمليات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على إنحاء الجمهورية كافة، وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل.

وأشارت الوزارة إلى تحملها كافة تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن.