أخبار مصر | حقيقة حذف مستفيدي مبادرة "متغلاش عليك" من بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة حذف مستفيدي مبادرة "متغلاش عليك" من بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف المستفيدين من مبادرة متغلاش عليك من بطاقات التموين.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الانباء، مؤكدا أن كافة المستفدين من تلك المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لاصحاب البطاقات التمونية بقيمة 200 جنية لكل فرد، يحصل عليها الفرد كخصم إضافي علي قيمة شراء منتجات المبادرة.

وشددت الوزارة علي ان الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن حذف معايير غير المستحقين من البطاقات التمونية.