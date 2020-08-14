أخبار مصر | أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل المستحقات المتركمة لدى المستهلكين وفقا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وتواصل المركز مع وزاة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه يتم تحصيل المتأخرات لدي المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفق لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي يتم تطبيقها بدءًا من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات المتركمة عليهم.