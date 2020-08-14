أخبار مصر | أول رد من الحكومة على تأثر حركة الملاحة بقناة السويس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من الحكومة على تأثر حركة الملاحة بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تآثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، مؤضحا أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنه بنفس الفترة من عام 2019 رغم أزمة فيروس كورونا.

وشددت الهيئة على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب.