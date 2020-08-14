أخبار مصر | الحكومة تكشف تقليص فترة العمل لـ4 أيام في الأسبوع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف تقليص فترة العمل لـ4 أيام في الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص العمل بالجهاز الإدراي للدولة لـ4 أيام أسبوعيًا، بالتزامن مع انتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز مع الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤضحا أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن

وأكد المركز أن أيام وساعات العمل الرسمية في مختلف الجهات والمؤسسات الدولة كما هي دون تغير، وذلك حفاظا من الدولة علي جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين