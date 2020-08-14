شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الاسكندرية .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المدينة، بدءا من الساعةالحادية عشر مساءا اليوم الجمعة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجىء بخط المياه الرئيسى .

وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (الدخيلة،العجمى،الكيلو21) لحين الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجىء.

وأشار البيان إلى حدوث كسر بخط رئيسى قطر 12 بوصة أمام محطة الدخيلة ما يتطلب قطع المياه عن الاماكن الذكورة .

وناشدت الشركة المواطنين تدبير اجتياجتهم من المياه أو طلب سيارات المياه المتنقلة التي توفرها الشركة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.