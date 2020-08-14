شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إدخال شاحنات مساعدات إنسانية وغذائية وأدوية ومستلزمات طبية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السلطات المصرية، الجمعة، بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد فتحه استثنائيًا في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية لعبور الفلسطينيين.

وأكد مصدر مسؤول أن المعبر شهد خلال الأيام الماضية تنقل 2983 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1142 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 1841 مسافرًا.

وأشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية فتحت، الثلاثاء الماضي، ولمدة 3 أيام متتالية، معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لعودة الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية من المرضي ومرافقيهم والطلبة وأصحاب الأعمال والزائرين لأقاربهم، بجانب دخول حملة الجوازات والإقامات المصرية وحملة الجوازات الأجنبية والمرضى، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.