شكرا لقرائتكم خبر عن 248 مليون جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين حيث بلغ إجمالى الطلبات 60931 طلب فيما بلغ إجمالى الرسوم التي تم تحصيلها 15 مليون و115 ألف جنيها وبلغت جملة المتحصلات من سداد نسبة الـ 25% 248 مليون و33 ألف جنيها

وقالت المحافظه في بيان لها أن العمل مستمر في الأجازات الرسمية للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح