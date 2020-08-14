شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف توضح حقيقة وقف تعقيم المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتوقف عن تعقيم المساجد، مُشددةً على استمرار كل حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل، مُشيرةً إلى تحمل الوزارة كل تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المصلين.

وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجيًا في المساجد، حيث تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، ويتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حال عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فوراً، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).