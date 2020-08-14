شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة طرح السلع بمبادرة «ما يغلاش عليك» بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح السلع بمبادرة «ما يغلاش عليك» بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة «ما يغلاش عليك» بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكل الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو 20%، مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.

وفي سياق متصل، تتيح المبادرة للمستهلكين آلية شراء المنتجات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، كما تسمح بالشراء بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع 4 بنوك مصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، ويستفيد من هذه المبادرة جميع المقيمين في مصر (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، كما يتم تقديم خصم إضافي لحاملي بطاقات السلع التموينية، بمبلغ 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، للمساهمة في دعم محدودي الدخل.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ويؤكد جهاز حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين في حال وجود أي عيوب بالسلع والمنتجات الخاصة بالمبادرة على الخط الساخن (15303) أو من خلال رقم الواتس آب (01000000329).