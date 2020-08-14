شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يحدد مواعيد التعاقد مع مهندسين للعمل بالإدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف عن جدول مواعيد تقديم الأوراق الرسمية للمتقدمين للتعاقد الوظيفي، والذين قد توافرت فيهم الشروط، طبقا للإعلان الذي صدر بشأن حاجة المحافظة لعدد من المهندسين للعمل بالديوان العام والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وقال الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف إنه تم تخصيص مقر المجلس الشعبي بشارع أحمد عرابي بجوار المصرية للاتصالات بمدينة بني سويف لتلقي الأوراق الرسمية الموضحة بالإعلان السابق، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 16 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري، حيث يتم تلقى الأوراق من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا على مدار أيام التقدم.

وأضاف أنه تم تحديد يومي (الأحد والاثنين 16 و17 أغسطس الجاري) للمتقدمين من مركز بني سويف، ويوم الثلاثاء 18أغسطس لمراكز الواسطى وناصر وببا، ويوم الأربعاء 19 أغسطس لمراكز أهناسيا وسمسطا والفشن، على أن يكون يوم الخميس 20 أغسطس مهلة أخيرة لاستلام أرواق المتخلفين.

وقال إنه تم تجهيز قاعات الاستقبال بمقر المجلس الشعبي المحلي بالشكل المطلوب واللائق، وذلك من خلال توفير أماكن انتظار مناسبة،وإجراءات تنظيمية لمنع التزاحم، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بأي نوع من الزحام، والعمل على تعقيم الأماكن أولا بأول بشكل مستمر.

كما تم إرفاق أسماء المتقدمين الذين قد توافرت فيهم الشروط الموضحة بالإعلان السابق،مع الإعلان على البوابة الإليكترونية والصفحة الرسمية ،مع ضرورة وأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مركز، حيث تم تقسيم الأعداد المتقدمة على أيام متفرقة «كإجراء احترازي ووقائي» ومنع التزاحم، حفاظا على صحة وسلامة المتقدمين.

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