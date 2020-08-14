شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات «كورونا» تلقت 1725 استفسارا وشكوى منذ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين حول فيروس كورونا، والكائنة بمبني الديوان العام بالمحافظة، وذلك للوقوف على مؤشر الأداء وكافة المستجدات بها.

وخلال الإجتماع؛ قال المحافظ إنه تم تفعيل غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات فيروس كورونا بدءا من ٦ يونيو ٢٠٢٠.

وأكد أنه يتابع بشكل متواصل العمل بالغرفة الذي يستمر على مدار الـ٢٤ ساعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية لتلقي جميع استفسارات المواطنين، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها غرفة العمليات منذ تفعيلها وحتي الآن عدد ١٧٢٥ استفسار وشكوي تم التعامل معها.

وأشاد الشريف بالجهد المبذول بغرفة عمليات كورونا مقدما الشكر إلى جميع أعضاء الغرفة، ومؤكدا على استمرارية العمل بالغرفة على نفس المستوي، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمواطن من خلال الرد على استفسارته وبالتالي التأثير الإيجابي على صحته.

واستفسر من أعضاء الغرفة عن وجود أي معوقات تواجههم، مكلفا الدكتورة جاكلين عازر بمتابعة توفير كافة احتياجات الغرفة وتلافي أي معوقات.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن مهام غرفة عمليات كورونا بالمحافظة والتي تتضمن الرد على الإتصالات الخاصة بأي استفسارات عن أعراض مطابقة لفيروس كورونا أو مشابهة له، والرد عن أي استفسارات تخص الخدمة الطبية للمواطنين، أو أية شكاوي من أي خدمة طبية مقدمة في أي منشأة طبية بالإسكندرية، وكذا الرد على أي اقتراحات تخص تحسين الخدمة الطبية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالقطاع الصحي.

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وأكدت عازر أن القائمين على العمل في الغرفة هم أطباء تم تدريبهم خلال دورة تدريبية مكثفة عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا وكيفية تلقي والرد على الاستفسارات الخاصة بأعراض فيروس كورونا وذلك تحت إشراف كلية الطب جامعة الإسكندرية.

محافظ الاسكندرية فى زيارة غرفة العمليات