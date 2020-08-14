شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تكشف حقيقة تحصيل المستحقات المتأخرة وفقًا للأسعار الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقًا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقًا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).