شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» يعلن إدخال أصناف جديدة من المانجو والرمان والخوخ في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات بزياره ميدانيه لمحطتي بالوظة وجنوب شرق القنطرة بمحافظة شمال سيناء، لمتابعه ما تم تنفيذه من برنامج إدخال أصناف الفاكهة المختلفه مثل أصناف المانجو الزبدية وصديقة وعويسي، بالإضافة إلى بعض أصناف الرمان المحلية والمستوردة والذي ثبت نجاحها بشكل جيد خصوصا في بيئة الكثبان الرملية.

وتفقد «زغلول»، الزراعات القائمة بالمحطة وأهم المعاملات الزراعيه خصوصا عمليه تعليف الرمان لحمايته من التشقق والإصابة بالحشرات، بالإضافة إلى المساحات المنزرعة بمختلف المحاصيل البستانية في مساحة حوالي 30 فدان وخصوصا تغطية ثمار الرمان لحمايتها من الإصابة بالآفات، وزراعات الصوب من الخيار والطماطم والبامية والتي تساهم في سد الفجوة الغذائية من محاصيل الخضر في منطقة شرق القنطرة.

ووفقا لتصريحات صحفية للدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء اليوم الجمعة، يجري حاليا يتم تنفيذ برنامج بحثي تطبيقي لأقلمة بعض الأصناف من النباتات الطبية والعطرية واستئناسها للتوسع في زراعتها والاستفادة منها في ادخال المواد الفعالة بها في صناعات الأدوية والعطور، بالإضافة إلى برنامج إنتاج بذور بنجر السكر في منطقة سانت كاترين، موضحا أن ذلك يساهم في توفير استيراد هذه البذور وتوفير عمله صعبة وقلة تكاليف زراعته، وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي من زراعة هذا المحصول للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من إنتاج السكر في مصر.

وقال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه يجري حاليا إنشاء حزام أخضر بطول 1 كم وعرض 15 م في محطة بالوظة في محافظة شمال سيناء لحماية البنية التحتية والزراعات القائمة بالمحطة، بالإضافة إلى زراعات الخيار والطماطم بالصوب الزراعية ومشتل انتاج شتلات الزيتون والرمان وبعض أصول أشجار الفاكهة الأخرى، وقد تم ادخال اصناف جديدة من أشجار الفاكهة كالخوخ وبعض أصناف النخيل الجافة والتي ثبت نجاحها بالمنطقة بالمجمع الوراثي الحقلي للأشجار المثمرة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في انتاج الشتلات معلومة المصدر حتى تصبح نموذج لأهالي المنطقة والمستثمرين والتي يمكن تدريبهم على أفضل المعاملات الزراعية لها.

وأضاف «زغلول» إن هذه الزيارات الميدانية تأتي للوقوف على ما تم تنفيذه في هذه المحطات طبقا لمحاور الخطة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء ضمن إطار عمل وزارة الزراعة، وتأتي في إطار المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة ولايته الأولى، ومنها مشروع 1.5 مليون فدان وزراعة 100 ألف صوبة، والتي بدأت تؤتي ثمارها في جميع المحافظات لخدمة القطاع الزراعي وتحديث منظومة الزراعة المصرية.

وأوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه رغم التحديات التي تواجهها الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء إلا أنه هناك أياد تساهم في إعمار وتنمية سيناء، حيث يوجد 5 محطات بحثية تابعة للمركز هي محطات الشيخ زويد والمغارة وبالوظة وجنوب شرق القنطرة، بالإضافة إلى محطة بحوث رأس سدر.

ولفت «زغلول» إلى أن المركز لديه العديد من المحطات الإقليمية والتي تمتد من واحة سيوه غربا إلى الشيخ زويد شرقا وحلايب وشلاتين وتوشكى جنوبا ومريوط ومطروح شمالا والتي تعمل في عدة محاور منها أنها بيت خبرة للمجتمع المحلي المحيط وقطاع الاستثمار الزراعي واختبار وتقييم النظم الحديثة في الصحاري المصرية وتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وخريجي كليات الزراعة والتعليم الفني الزراعي.

وأشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء لديها ميزة نسبية وهي القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه النظم ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة للمرأه البدوية وتشجيع إنتاج الحرف اليدوية المتميزه بهذه المناطق.

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وشدد «زغلول» على أن هذه المحطات البحثية تقوم بدور فعال في تنمية المجتمعات الصحراوية من خلال عمل العديد من الدورات التدريبية في المجالات الزراعية المختلفة حيث يوجد بهذه المحطات قاعات تدريب على أعلى مستوى وكوادر بحثية لها خبرة كبيرة في التعامل مع المشاكل البيئية في المناطق الصحراوية. وانه يتم تطوير البنية التحتية بالمحطات البحثية حتى تقدم نماذج ارشادية رائدة في المناطق الصحراوية.

إلى ذلك تلقي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء تقريرا عن حالة المزارع التابعة للمركز في مناطق نويبع وشرم الشيخ والطور، حيث يقوم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المجتمع المدني في هذه المناطق في ادخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة خصوصا الزراعة العضويه وزراعات الأسطح لتحقيق الاحتياجات الغذائية في هذه المناطق وادخال محاصيل الخضر كالطماطم والخيار وتوفير استيرادها من الوادي والدلتا، وبالتالي قلة تكاليف إنتاجها وانخفاض أسعارها.