شكرا لقرائتكم خبر عن 5350 تظلمًا بكنترول الثانوية العامة بالإسكندرية.. و2600 طالب يطالعون كراسة الإجابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تلقي كنترول الثانوية العامة نحو 5350 طلبًا للتظلم من نتيجة الثانوية العامة وإعادة التصحيح منذ فتح الباب لاستقبال الطلبات وحتى أمس.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن نحو 2600 طالب وطالبة قاموا بالاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بهم لمطالعة إجاباتهم والتعرف على الدرجات المنقوصة، بحسب اعتقادهم.

وأشار إلى أن كنترول مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات والمخصص لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 من الطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (أ) الذي يغطي طلاب حي شرق وغرب الإسكندرية والجمرك ومنطقة برج العرب، تلقى حتى الآن 2675 طلبا وتم السماح لـ 1300 طالبا بالاطلاع على كراسات الإجابات الخاصة بهم.

وقال المصدر إن كنترول مدرسة شدوان الثانوية للبنين بالشاطبى والمخصصة للطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (ب) الذي يغطي حي وسط إسكندرية، والعامرية، والعجمى، والمنتزه استقبال نحو 2675 طلب تظلم وتم اطلاع 1300 طالب وطالبة على كراسات إجاباتهم بحضور أولياء أمورهم.

يشار إلى أنه يتم تقديم وتلقي التظلمات حتى 20 أغسطس الجارى ويتم فحص التظلمات في حضور الطالب نفسه وإطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به وأن الطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ 100 جنيه مرة أخرى ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التي تظلم فيها.

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