شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التفتيش على 18246 منشأة لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 18 ألفا و246 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 18 ألفا و246 مصنع وشركة خلال 143 يوميا الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1537 منشأة، والشرقية 1397، والبحيرة 1256، ودمياط 1155 ، والقاهرة 1102 ، والمنيا 979 ، والقليوبية 948 ، والجيزة 909 ، والغربية 868، وقنا 754، وكفر الشيخ 752 ، والإسكندرية 729، وأسيوط 644، والدقهلية 624، وجنوب سيناء 547، وبورسعيد 539، والوادى الجديد 441 ، والمنوفية 433 .

وجاءت فى الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 431 منشأة، وبنى سويف 410 منشآت، ومرسى مطروح 395، والإسماعيلية 344، والفيوم 328، وأسوان 322 ، والبحر الأحمر 275، والسويس 127 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية ، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

Advertisements

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

من ناحية أخرى أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 25 شاباً بينهم شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 210 طالب عمل .

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف 6 ملايين و 833 ألفاً و 500 جنيه منحاً لـ 7 ألاف و86 عامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح فريد سنوسى مدير المديرية فى تقريره للوزير أن المديرية قامت باستخراج 17 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 17 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على عدد 111 منشأة، وتحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية، وبحث شكوتين قدمت للإدارة ، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 259 منشأة وتسجيل 7 مخالفات من خلال مكاتب التفتيش العمالى .