شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة انتشار بطيخ مسمم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء حول عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمى نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأى فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تماماً، مشددةً على أن كل المحاصيل المصرية بما فيها البصل تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكل المواصفات القياسية.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسمم فى الأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.