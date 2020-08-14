شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 167 ألف رأس ماشية و6.7 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن اخر التقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر بشان المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يوليو 2020 بلغت (167,952) راس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر ، هذا وقد بلغت اجمالى المذبوحات من الدواجن (6,789,983) طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير" وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل .

تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية ، حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها واماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية استعداد لعيد الأضحى المبارك ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.