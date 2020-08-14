شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،أن حملات تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية خلال شهر يوليه 2020 فى جميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة اسفرت عن تحصين (475,026) راس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين ( 456,326) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع الميت ، (139,051) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى ، (71,611) رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين (169,778) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،إن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الاجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أن بين الإجراءات المتبعة فى اى برامج او حملة التحصين ، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين ، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية او العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء ، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكترونى للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.