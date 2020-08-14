شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": 170 مصنِّعا وأكثر من 6000 سلعة ومنتج بـ"ميغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية ومسؤول مبادرة "ميغلاش عليك"، إن المبادرة تستهدف المواطن المصري والصانع المصري والتاجر المصري، ومن ثم فإنها مبادرة شاملة، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بـ144 منتجا ومصنعا، وزاد هذا العدد ليصبح 170 منتجا ومصنعا.

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وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: "كنا نتحدث عن 4 آلاف سلعة ومنتج بالمبادرة، والآن صرنا نشهد أكثر من 6000 منتج وسلعة، وهو ما يعطي رسالة للمواطن بأن المبادرة بدأت تثبت أقدامها في الشارع والسوق المصري".

وتابع، أنه جرى تخصيص غرف عمليات لمتابعة المبادرة، حيث يتلقى مسؤولو المبادرة استفسارات كثيرة حول المنتجات، ناصحًا المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلع بها مشكلة أو في حالة وجود أي مشكلة مع أي تاجر.