شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة بحقول القطن والذرة الشامية والأرز لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، من خلال عدة لجان متابعة لقطاعات الخدمات الزراعية والمديريات الزراعية ومركز البحوث الزراعية ،والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الزراعات الصيفية، لرصد اى حالات مرضية على النبات ، وحث المزارعين على اتباع التوصيات الفنية لزيادة انتاج الذرة الشامية والقطن والأرز لزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، لـ " الخليج 365"، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان ، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن هناك حملة قومية للذرة لزيادة الإنتاج ، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وأوضح خليل، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج ، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف ، والتوسع فى زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية ، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.