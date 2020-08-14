شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم العاملين المتميزين بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عن شهرى يونيو ويوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات العاملين المتميزين عن شهري يونيو ويوليو 2020 وعددهم (56) عامل متميز على مستوى القطاعات الرئيسية المختلفة بالمصنع. وقام رئيس مجلس إدارة المصنع بتوزيع شهادات التقدير والهدايا علي العاملين وشكرهم على ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجا يحتذى به بين زملائهم في الدقة والتفاني في العمل.

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