شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك ينفى طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار مرتفعة عن السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى جهاز حماية المستهلك فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، مُؤكداً أنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، مُوضحاً أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو20٪، مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.

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وفي سياق متصل، تتيح المبادرة للمستهلكين آلية شراء المنتجات إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني، كما تسمح بالشراء بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع 4 بنوك مصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، ويستفيد من هذه المبادرة جميع المقيمين في مصر (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، كما يتم تقديم خصم إضافي لحاملي بطاقات السلع التموينية، بمبلغ 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للمساهمة في دعم محدودي الدخل.