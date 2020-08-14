شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط الجديدة لترقية جميع أفراد الشرطة للدرجات الأعلى (نص قرار وزير الداخلية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار وزير الداخلية بشأن شروط الترقية لجميع أفراد الشرطة للدرجات الأعلى. وإلى نص القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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