شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بمد خدمة رئيس هيئة قناة السويس لمدة عام (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 424 لسنة 2020 بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2020. نشر القرار في الجريدة الرسمية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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