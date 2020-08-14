شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تغيير قيادات بالوزارة لتجديد الدماء وليس بسبب الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن الوزارة تقوم بتجديد الدماء فى مواقع كثيرة على مدار العام داخل الوزارة، مؤكدا أنه "شأن داخلى بحت" استعدادا لمرحلة جديدة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقد تم تغيير أحد النواب للوزير منذ فترة وتغيير المسئول عن التكنولوجيا التطبيقية وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات وليس هناك ارتباط بفساد لكن تجديدا للدماء فى مواقع متفرقة.

وتابع: لذلك ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلى على مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسئولة عن تقديم تعليم أفضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلى لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة، وأتمنى أن ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق باشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية، وأرجو ألا ننزلق إلى تداول "روايات" وننسى أننا نستعد لعام دراسى قادم ملىء بالتحديات.