شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على تاريخ محطة مصر وسبب تسميتها "باب الحديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى نقاط كل ما تريد معرفته عن تاريخ محطة مصر الشاهدة على تاريخ مصر وسبب تسميتها في الماضى بمحطة باب الحديد والمراحل التى مرت بها حتى أصبحت على شكلها الحالى.

ـ محطة مصر أو محطة رمسيس أو محطة القاهرة هى أكبر محطات السكك الحديدية المصرية.

ـ يرجع تاريخ إنشاء محطة مصر إلى عام 1853.

ـ مبنى المحطة تم تشييده مع إنشاء أول خط سكة حديد في مصر يربط بين القاهرة والإسكندرية.

ـ جرى توسعة مبنى محطة مصر مرتين أولهما عام 1892 والثانية 1955.

ـ كان يطلق على محطة مصر في الماضي اسم محطة باب الحديد.

ـ باب الحديد هو كان أحد أبواب سور قلعة صلاح الدين الأيوبي وموقعه قبل هدمه كان عند مدخل شارع كلوت بك حاليا.

ـ وهدم باب الحديد ومعظم سور صلاح الدين الأيوبي في سنة ١٨٤٧م بأمر والي مصر محمد علي باشا.

ـ محطة مصر شاهدة على تاريخ مصر وشهدت زيارات لملوك ورؤساء مصر.

ـ محطة مصر تم تطويرها وتجديدها وفق شكلها الحالي في 2011.

ـ تم الحفاظ على أعمال تطويرها الأخيرة التي أُفتتحت عام 2011 على شكلها وتصميمها التاريخى.



الملك فؤاد الأول مع ملك وملكة بلجيكا فى محطة باب الحديد الملك فؤاد الأول مع ملك وملكة بلجيكا فى محطة باب الحديد Advertisements

الملك فاروق الأول فى محطة باب الحديد الملك فاروق الأول فى محطة باب الحديد



محطة مصر شاهدة على ثورة 1919 محطة باب الحديد



محطة باب الحديد عام 1920 محطة باب الحديد عام 1920



باب قاعة كبار الزوار بمحطة مصر من الداخل شبيه بباب الحديد بسور قلعة صلاح الدين الأيوبى

مبنى محطة مصر بعد آخر تطوير



صالة محطة مصر بعد التطوير الأخير وشكلها الحالى صالة محطة مصر بعد التطوير الأخير وشكلها الحالى