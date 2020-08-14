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صور.. تعرف على تاريخ محطة مصر وسبب تسميتها "باب الحديد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى نقاط كل ما تريد معرفته عن تاريخ محطة مصر الشاهدة على تاريخ مصر وسبب تسميتها في الماضى بمحطة باب الحديد والمراحل التى مرت بها حتى أصبحت على شكلها الحالى.

ـ محطة مصر أو محطة رمسيس أو محطة القاهرة هى أكبر محطات السكك الحديدية المصرية.

ـ يرجع تاريخ إنشاء محطة مصر إلى عام 1853.

ـ مبنى المحطة تم تشييده مع إنشاء أول خط سكة حديد في مصر يربط بين القاهرة والإسكندرية.

 ـ جرى توسعة مبنى محطة مصر مرتين أولهما عام 1892 والثانية 1955.

ـ كان يطلق على محطة مصر في الماضي اسم محطة باب الحديد.

ـ باب الحديد هو كان أحد أبواب سور قلعة صلاح الدين الأيوبي وموقعه قبل هدمه كان عند مدخل شارع كلوت بك حاليا.

ـ وهدم باب الحديد ومعظم سور صلاح الدين الأيوبي في سنة ١٨٤٧م بأمر والي مصر محمد علي باشا.

ـ محطة مصر شاهدة على تاريخ مصر وشهدت زيارات لملوك ورؤساء مصر.

ـ محطة مصر تم تطويرها وتجديدها وفق شكلها الحالي في 2011.

ـ تم الحفاظ على أعمال تطويرها الأخيرة التي أُفتتحت عام 2011 على شكلها وتصميمها التاريخى.

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الملك فؤاد الأول مع ملك وملكة بلجيكا فى محطة باب الحديد

 

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الملك فاروق الأول فى محطة باب الحديد

 

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محطة مصر شاهدة على ثورة 1919

 

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محطة باب الحديد

 

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محطة باب الحديد عام 1920

 

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باب قاعة كبار الزوار بمحطة مصر من الداخل شبيه بباب الحديد بسور قلعة صلاح الدين الأيوبى

 

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مبنى محطة مصر بعد آخر تطوير

 

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صالة محطة مصر بعد التطوير الأخير وشكلها الحالى

 

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محطة مصر حاليا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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