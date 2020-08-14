شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يطالبون بفرض عقوبات مشددة على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يطالبون وزير الخارجية مايك بومبيو بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها فى المتوسط.

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