شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى للسلام: اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراضى فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المبعوث الأممى للسلام نيكولاي ملادينوف، أكد بأن اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراضى فلسطينية جديدة، مشيدا بالاتفاق، ومعربا عن أمله فى صناعة فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

يذكر أن أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.

وكتب "قرقاش" عبر حسابه بموقع تويتر:" شهدت المنطقة العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد إلى مدريد إلى أوسلو وواي ريفر وأنابوليس وغيرها، ونسعى اليوم أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام".

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