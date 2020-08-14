شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: توقعات بقرار حكومي لمد مدة سداد رسوم مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية حول قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه من المحتمل أن يصدر رئيس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.
وأضافت «هاشم» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس والذي انتهى في ساعة متأخرة: يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مدى جدية التصالح في مخالفت البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله
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