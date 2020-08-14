شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار رسالتها الطبية المتميزة لخدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية، وبعد انتهاء مرحلة العزل الطبي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، فإنه بداية من السبت القادم تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي في استقبال المرضى على مدار أيام: السبت، والاثنين، والأربعاء، صرح بذلك الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، موضحًا أن العمل يبدأ من السبت القادم الموافق 15 أغسطس الجاري بالنسبة إلى العيادات الخارجية.

وأوضح مدير عام المستشفى أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ فقد تم الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف عجاج أنه إضافة إلى ذلك تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع.

وأشار عجاج إلى أن العمل بالمستشفى يجري على قدم وساق؛ من أجل تشغيلها تباعًا خلال المرحلة المقبلة.