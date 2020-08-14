شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع وزاري.. «هيكل»: الحكومة اعتمدت على الحقائق في أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصرى عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، وحرصت منذ البداية أن يكون المواطن المصري شريك لها في إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الإصابات والوفيات بشكل يومى.

مشيرًا إلى أهمية عملية التوثيق التي ستساعد على توعية الأجيال القادمة بكيفية مواجهة الأزمات المماثلة في المستقبل، ومؤكدًا أن الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في سياستها الإعلامية منذ بدء الأزمة قللت فرص إطلاق الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا اجتماعًا للجنة بحضور كل من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.