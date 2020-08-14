شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أول رسالة دكتوراه بـ«سياحة وفنادق» مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من أغسطس 2020، مناقشة أول رسالة ركتوراه للباحثة يوستينه صبحي نجيب، بعنوان «منطقة أمهدة الأثرية بواحة الداخلة ومقارنتها بمنطقة مارينا العلمين الأثرية بالساحل الشمالي خلال العصرين اليوناني والروماني»، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في الإرشاد السياحي، باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس» لبعض من السادة لجنة الحكم والمناقشة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» Covid-19 .

وهدفت الدراسة لإلقاء الضوء على المنطقتين موضوع البحث، من خلال دراسة أهم طرز العمارة للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إبراز أهمية كل منطقة من ناحية الموقع الجغرافي والأهمية التاريخية، معرفة الآلهة التي عُبدت بالمنطقتين، معرفة تاريخ انتشار المسيحية وظهور عمارة الكنائس على أثر ذلك، معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين طرق الفن وأشكال المقابر، إلقاء الضوء على المكتشفات الأثرية من منازل، مقابر، معابد، وكنائس، ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الطرز المعمارية وطرق البناء المستخدمة بالمنطقتين موضوع الدراسة.

الجدير بالذكر أن لجنة الحكم والمناقشة تتكون من الدكتورة عنايات محمد أحمد أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية مشرفًا ورئيسًا، وشاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور لؤي محمود سعيد أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات محكمًا، الدكتورة ضحى محمد سامي أستاذ الآثار المصرية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية محكمًا، الدكتورة سارة السيد كتات الأستاذ المساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق- جامعة الاسكندرية مشرفًا ومحكمًا.