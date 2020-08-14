شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث على الجمهورية (كفيف) في الثانويه الأزهرية: مثلي الأعلي الشيخ الشعراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود محمد عبدالله غنيم، الطالب بالثانويه الأزهريه (كفيف) والحاصل على المركز الثالث على مستوي الجمهوريه وهو من الحامول، إنه عرف خبر تفوقه بإتصال تليفوني من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حيث تم تهنئته لتفوقه؟.

وأضاف لـ"المصري اليوم" أنه يحفظ القرأن الكريم كاملا بإجازة حفص عن عاصم وهو عمره 7 سنوات، وأنه كان دائما من الاوائل في جميع صفوفه الدراسيه، وكان يذاكر من 10-15ساعه يوميا وهو في الثانويه.

وةذكر أن مثله الأعلى الشيخ متولي الشعراوي.