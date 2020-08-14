شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تعلن الأوراق المطلوبة للترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، عن الأوراق المطلوبة للترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس الإدارة فى الانتخابات المقرر لها 17 سبتمبر المقبل. وقالت النقابة، إنه يجب على المرشح لمنصب النقيب إحضار صورة البطاقة وإثبات سداد لاشتراك العام الجارى 2020، بالإضافة إلى جواب العمل بإحدى الجهات الرسمية لمدة لا تقل عن 10 سنوات. أما المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فيجب إحضار صورة البطاقة وإثبات سداد عام 2020 وجواب العمل بإحدى الجهات الرسمية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

كان مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، قرر فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة بالقاهرة بدءا من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجارى، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت 29 أغسطس.

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ووافق مجلس الإدارة بالاجماع فى جلسة السبت 18 يوليو الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17/9/2020م وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.

وقرر الشيخ محمد صالح حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء - خوض الانتخابات على مقعد النقيب، مرحبا بالمنافسة الشريفة مع من ينوى التقدم للترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا التوفيق للجميع من أجل النهوض والرقى بالنقابة العريقة التى قدمت للعالم بأثره أعلاما يعرفون فى كل بلدان الدنيا، بما قدموه من تلاوات وإبداعات قرآنية وتراث سيظل شاهدا لهم لاعليم إلى قيام الساعة.

كما أعلن الشيخ حلمى عبد الحميد الجمل -القارئ بالإذاعة والتليفزيون..نائب نقيب القراء سابقا- خوضه الانتخابات على مقعد نقيب القراء عبر صفحته على التواصل الاجتماعى(الفيس بوك) وقام بنشر برنامجه الانتخابى.