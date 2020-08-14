شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” كل ما يجب معرقته عن قيمة مقابل خدمة العملاء التى يتم إضافتها على إجمالى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بعد إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء حسب استهلاك كل شريحة، ووفقاً للأسعار الجديدة التى تم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو الماضي.

وفيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

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8- المقرؤ صفر (9 جنيه).

و تبلغ قيمة مقابل خدمة العملاء للقطاع التجارى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (5 جنيهات).

2- الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات ( 15 جنيها).

3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600 كيلو وات (20 جنيها).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (25 جنيها).

5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات ( 40 جنيها)

6- المقرؤ بصفر (9 جنيهات)