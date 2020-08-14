أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل إلى 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؛ على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

Advertisements

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 34