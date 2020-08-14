شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتدرس طب الأسنان.. 3 شروط للقيد بنقابة أطباء الأسنان لازم تعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت النقابة العامة لأطباء الأسنان، طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 بخصوص معايير، عددا من الشروط والآليات لتسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية.

وتتضمن شروط وآليات نقابة أطباء الأسنان:

1- تسجيل جميع كليات طب الأسنان الخاصة المنشأة بقرار جمهوري وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

2- تسجيل طلبة الكليات مع الالتزام بالحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات لنفس عام القبول.

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3- الحالات التي تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.

كانت قد أكدت نقابة أطباء الأسنان، أن تلك القرارات تأتى فى إطار إيجاد آليات لتنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

وتأتى تلك الشروط على خلفية ضبط نقابة أطباء الأسنان، عدة وقائع لأطباء حاصلين على شهادة طب الأسنان، بمجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، من خلال الإلتحاق بكليات خارج مصر.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن منظومة التنسيق تعمل إلكترونيا، وعلى الطلاب الذين لم يتوفر لهم أى وسيلة إلكترونية التوجه لأقرب جامعة له.