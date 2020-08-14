شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع لحوم صكوك الأضاحى، حيث من المقرر أن توزع الوزارة نحو 17 طنا من اللحوم فى 6 محافظات هى: "القاهرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط. ومن المقرر أن توزع الوزارة اللحوم كما يلى: "القاهرة 3 أطنان، المنوفية 3 أطنان، الغربية 3 أطنان، كفر الشيخ 3 أطنان، البحيرة 3 أطنان، دمياط 2 طن".

وشددت وزارة الأوقاف، على العاملين المسئولين عن التوزيع على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا" .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

وبدأت الوزارة توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحى وفق خطة التوزيع التى يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة، وأعلنت الوزارة عن أنها حققت حصيلة صكوك الأضاحى نقلة نوعية حيث بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضى ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.